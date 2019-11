Białystok. Młody kierowca śmiertelnie potrącił 86-latkę. Sąd obniżył wyrok

28-latek cofając dostawczym autem, śmiertelnie potrącił starszą kobietę. Sąd Okręgowy w Białymstoku złagodził wcześniejszą karę. Mężczyzna spędzi rok w więzieniu, ma też czteroletni zakaz jazdy.

Do zdarzenia doszło w połowie stycznia w Białymstoku. Adam K. wjechał na chodnik, aby rozładować busa. Cofając nie zauważył 86-latki i ją potrącił. Kobieta zginęła na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Prokuratura zarzuciła kierowcy, że nie zachował należytej ostrożności - przypomina portal poranny.pl.

28-latek został oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W pierwszej instancji sąd skazał go na rok i cztery miesiące więzienia. Młody mężczyzna dostał również czteroletni zakaz prowadzenia pojazdów. W ramach zadośćuczynienia miał też zapłacić córce 86-latki 25 tys. zł zadośćuczynienia.

Mężczyzna od początku przyznał się do winy i wpłacił odszkodowanie przed uprawomocnieniem się wyroku. Jego obrońca chciał zawieszenia kary. Sąd Okręgowy w Białymstoku skrócił mu karę więzienia do roku. Argumentował to brakiem konfliktów z prawem Adama K. Oskarżony działa też w OSP i ma żonę w ciąży na utrzymaniu. Sędzia ma nadzieję, że 28-latek zrozumiał swój i żałuje. Pozostały zakres kary został utrzymany.