Białystok. Kibice zapowiadają "pakt o nieagresji". Powodem Marsz Równości

W sobotę ulicami Białegostoku, po raz pierwszy w historii miasta, przejdzie Marsz Równości. W kontrmanifestacji zamierzają iść "środowiska kibicowskie" z całej Polski. Przed tym wydarzeniem zawarli nawet specjalny pakt.



Środowiska kibicowskie z Podlasia stanowczo sprzeciwiają się pierwszemu w historii miasta Marszu Równości. Ich akcja ma na celu "obronę przed zboczeńcami". "Każdy zapewne widział ich homoparady z Warszawy, Gdańska, Częstochowy gdzie w sposób jawny profanowano i wyśmiewano symbole religijne wiary chrześcijańskiej. Nie możemy pozwolić by poprzebierani pajace to samo uczynili w Białymstoku" - zapowiadają kibice.

Tęczowy Białystok

"Wiemy, o co walczymy i wiemy, że jest to słuszne. Wiemy, że Białystok jest miastem dla wszystkich. Chcemy to powiedzieć na głos. Dlatego 20 lipca 2019 pójdziemy razem podczas Pierwszego Marszu Równości w Białymstoku" - zapowiadają organizatorzy marszu na Facebooku.