Białystok. Kontrowersyjny bojkot radnych PiS

Radni PiS nie wezmą udziału w uroczystości nadania honorowego obywatelstwa Białegostoku tragicznie zmarłemu prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. Wydali w tej sprawie stanowcze oświadczenie.

O tym, że na uroczystości nie będzie radnych PiS poinformował w czwartek szef klubu Henryk Dębowski. - Od początku byliśmy przeciwni nadaniu honorowego obywatelstwa śp. Pawłowi Adamowiczowi. Nie miał on związków z Białymstokiem. Liczne głosy sprzeciwu padały też ze strony mieszkańców miasta za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pan prezydent podzielił białostoczan. W dodatku sami politycy Platformy Obywatelskiej zwracali uwagę, że podczas jego działalności publicznej dochodziło do różnego rodzaju nieprawidłowości - podkreślił.

- To jest kwestia samego tytułu honorowego obywatelstwa. Powinien on być przyznawany osobom, do których nie ma wątpliwości, że zasługują na ten tytuł (...) Mamy pewien akt polityczny - dodaje radny Paweł Myszkowski.