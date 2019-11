Białystok. Dramatyczny transport karetką. Kobieta nie żyje

Prokuratura w Białymstoku prowadzi postępowanie ws. śmierci kobiety, która jechała karetką z Białegostoku do Anina. W trakcie transportu miało dojść do opóźnień i zaniedbań. 44-latka osierociła troje dzieci.

- Prowadzone jest postępowanie w kierunku zaistnienia narażenia pokrzywdzonej na utratę życia poprzez narażenie jej na transport i również sposób przetransportowania, na skutek czego doszło do zgonu – poinformował Polsat News Wojciech Zalesko z Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe.

Stacja wyemitowała materiał dotyczący 44-letniej kobiety, która chorowała na serce. Gdy trafiła do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, zapadła decyzja o przewiezieniu jej do specjalistycznej kliniki w Warszawie. Podczas transportu miało dojść do wielu nieprawidłowości.