Ukraina. Karetka zgubiła pacjenta. Incydent zarejestrowała kamera

Nietypowy wypadek na Ukrainie. Jadąca w kierunku Nowomoskowska karetka zgubiła przewożonego nią pacjenta. Na nagraniu z kamery samochodowej widać, jak w pewnym momencie tylne drzwi ambulansu otwierają się, a na ulicę wypada mężczyzna. Poszkodowanym okazał się emeryt.

Do tragedii zabrakło naprawdę niewiele. Na wideo opublikowanym w sieci można zobaczyć, jak z poruszającej się po ruchliwej ulicy karetki nagle wypada pacjent. Jadący zaraz za nią pojazd zdążył wyhamować przed leżącym na drodze mężczyzną, a całą sytuację zarejestrowała znajdująca się w kabinie kierowcy kamera.

Na szczęście załoga ambulansu szybko zorientowała się, że w środku nie ma pacjenta. Karetka zatrzymała się kilkadziesiąt metrów dalej. Po chwili na nagraniu można zobaczyć, jak spanikowani sanitariusze biegną do zdezorientowanego poszkodowanego.

Nowomoskowśk. Pacjent wypadł z karetki na ulicę

Jak podaje polsatnews.pl, nieszczęśnikiem miał być emeryt, którego ratownicy medyczni wieźli na badania do szpitala. Mężczyzna nie chciał jednak podróżować karetką i odmówił wejścia do środka. Po trwających chwilę namowach, zgodził się położyć na noszach. Wygląda na to, że nie zachowano należytej staranności przy zabezpieczeniu przewozu starszego pacjenta.