Białystok. Dotkliwie pobił 17-latka na marszu równości. Usłyszał zarzuty

Białostocka prokuratura skierowała we wtorek do sądu akt oskarżenia w sprawie 34-latka, który miał zaatakować 17-letniego uczestnika marszu równości. Śledczy zarzucają mężczyźnie, że złamał chłopakowi obojczyk.

Do ataku doszło w centrum miasta, przy ulicy Suraskiej. Incydent zarejestrował jeden ze świadków. Nagranie wykorzystali policjanci przeglądający materiały umieszczone w sieci po marszu.

To już trzeci akt oskarżenia ws. ekscesów podczas lipcowego marszu równości w Białymstoku. Dwa pierwsze dotyczyły osób, którym śledczy zarzucili atak na policjantów zabezpieczających przemarsz. Do tej pory policja zidentyfikowała 140 osób, którym postawiła zarzuty z Kodeksu wykroczeń, m.in. dotyczące próby zakłócenia legalnego zgromadzenia, jak również nieobyczajnych wybryków (chodzi głównie o gesty i wznoszone okrzyki). Za wspomniane wykroczenia grożą im mandaty. Jeśli demonstranci ich nie przyjmą, sprawy trafą do sądu.