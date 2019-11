Biały Dom. Lech Wałęsa spotka się z wiceprezydentem USA

We wtorek o godzinie 21 (czasu polskiego) Lech Wałęsą zostanie przyjęty w Białym Domu przez wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a. Były polski prezydent przebywa w Stanach Zjednoczonych - w poniedziałek wygłosił m.in. wykład na Harvardzie.

To nie jedyne międzynarodowe wydarzenie w kalendarzu laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Wałęsa w zeszłym tygodniu przemawiał w Kongresie. Swoje wystąpienie rozpoczął od słynnych słów z preambuły do Konstytucji USA "My Naród", tym samym nawiązując do swojego przemówienia z 1989 roku.