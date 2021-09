Białoruskie służby odpowiedziały na nagranie polskiej Straży Granicznej

Straż Graniczna informowała również, że tylko w czwartek do południa miało miejsce ponad 100 prób przedarcia się do Polski z terenu Białorusi. "Dziś już było 140 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Po stronie białoruskiej kolejne grupy cudzoziemców ukryte za lasem, kilkaset metrów od linii granicy, czekają aby w dogodnym czasie i miejscu próbować nielegalnie dostać się do Polski." - czytamy w tweecie.