Białoruski reżim stawia Andrzejowi Poczobutowi kolejny zarzut: nawoływania do sankcji

- Nie znam szczegółów, trudno jest o jakieś informacje. Sądzę jednak, że to zemsta za to, że Andrzej Poczobut nie chce podpisywać żadnych dokumentów, nie przyznaje się do winy, nie chce wnioskować do Łukaszenki o ułaskawienie - mówi w rozmowie z WP Łatuszka.