Białoruski propagandysta złożył propozycję ws. Poczobuta. Polskie MSZ odpowiada

Poczobut więziony przez reżim

Andrzej Poczobut został zatrzymany 25 marca 2021. Reżim Łukaszenki oskarżył go m.in. o "umyślne działania w celu podżegania do nienawiści narodowej oraz religijnej" i "nawoływanie do czynności zagrażających bezpieczeństwu narodowemu". Po pokazowym procesie 8 lutego 2023 skazano go w Grodnie na osiem lat kolonii karnej.