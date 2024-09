Przejęcie kontroli nad polskim samolotem. Zarzuty po latach

W piątek "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że polskiej prokuraturze bardzo pomógł kontroler lotów, który uczestniczył w całej operacji, a następnie uciekł z rodziną z Białorusi i przedostał się do Polski. To on dostarczył śledczym kluczowe dowody, w tym nagrania z rozmów z wieży kontrolnej.