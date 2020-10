Białoruś zamyka granice, ale nie dla wszystkich

Białoruś zamyka granice, ale są wyjątki

Białoruską granicę będą mogli przekroczyć także obywatele Białorusi, którzy przyjechali do kraju w związku z ciężką chorobą lub śmiercią bliskiego krewnego, osoby wiozące komórki macierzyste lub organy do transplantacji, a także obywatele Rosji jadący tranzytem do Rosji, osoby jadące tranzytem na mocy umowy z rządem Ukrainy, dotyczącej m.in. pracowników czarnobylskiej elektrowni atomowej lub specjalistów uczestniczących w międzynarodowych projektach dotyczących zamknięcia tej elektrowni.