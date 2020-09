Białoruś. Władimir Putin wyśle wojska? Swiatłana Cichanouska: "jest mądry"

- Propaganda władzy próbuje wmówić, że Rada Koordynacyjna do spraw przekazania władzy na Białorusi powstała, by nielegalnie odsunąć Aleksandra Łukaszenkę - stwierdziła w rozmowie z "Newsweekiem" Swiatłana Cichanouska.

Białoruś. Prezydencie Polski, Litwy i Rumunii wydali oświadczenie

- Naród to ogromna siła i Putin musi się z nią liczyć. Pewnie teraz zastanawia się, co zrobić, ale nie sądzę, by otwarcie poparł Łukaszenkę albo wysłał wojska na Białoruś. Zawsze żyliśmy w przyjaźni z Rosjanami i nikt nie chce konfrontacji. Putin to rozumie - uznała.