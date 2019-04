Białoruś: w Kuropatach robotnicy usuwają „nielegalne krzyże” z masowych grobów ofiar NKWD. Teren otoczyła milicja

W Kuropatach na Białorusi robotnicy usuwają "nielegalne krzyże" z masowych grobów. Na uroczysku pochowano nawet 250 tys. ofiar represji stalinowskich, za których śmierć odpowiada NKWD. Wśród pochowanych znajdują się również Polacy.

Białoruś – w Kuropatach usuwają „nielegalne krzyże”

Kuropaty zapomniane przez białoruskie władze

Władze Białorusi przez wiele lat próbowały unikać tematu Kuropat. Na grobach poległych nigdy nie pojawił się Aleksander Łukaszenka . W oficjalnych wypowiedziach miejsce to kojarzone było głównie z wystąpieniami opozycji działającej na szkodę państwa.

Kuropaty – polski krzyż

Od 1994 roku w Kuropatach znajduje się polski krzyż. Upamiętnia on Polaków, którzy spoczywają w masowych grobach. W 2013 krzyż został zniszczony przez wandali. Po renowacji Polskie delegacje przybywające do Mińska regularnie go odwiedzają i składają przed nim kwiaty.