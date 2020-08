Białoruś: Ten weekend będzie kluczowy. "Jeśli wygramy to dziś lub jutro"

Najważniejsze są trzy postulaty. Wypuszczenie represjonowanych, postawienie przed sądem przedstawicieli milicji i OMONu odpowiedzialnych za przelanie białoruskiej krwi oraz organizacja wolnych wyborów. To co będzie się działo po ewentualnych wyborach w ogóle nie jest tematem. Łatiuszka podkreśla że „ruch społeczny” nie jest antyrosyjski, tylko tak mówi łukaszenkowska propaganda.

Przewrotnie. Odpowiada, że uda się je osiągnąć "dziś lub jutro, ale nie pojutrze". Najważniejsze jest to, że doszło do odrodzenia narodu białoruskiego. To prawdziwy przełom mentalny, nawet względem protestów w ubiegłych latach. Choćby w 2010 roku.