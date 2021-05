Białoruś. Samoloty zawracają przed granicą z Polską

Przypomnijmy, szefowie państw Unii Europejskiej zdecydowali o nałożeniu nowych sankcji na Białoruś. To efekt niedzielnych wydarzeń w Mińsku, kiedy to władze Białorusi zmusiły do lądowania samolot pasażerski i aresztowały znajdującego się na pokładzie opozycjonistę Ramana Pratasiewicza. Unijni liderzy potępili te działania reżimu Aleksandra Łukaszenki.