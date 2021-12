Białoruś: Opozycyjny bloger Siarhiej Cichanouski skazany na 18 lat kolonii karnej

To właśnie on, jako pierwszy z małżonków Cichanouskich, wszedł do polityki, zyskując znaczną popularność na Białorusi przed rozpoczęciem kampanii prezydenckiej w ubiegłym roku. Jednak władze nie pozwoliły mu zarejestrować kandydatury w wyborach i dlatego do Centralnej Komisji Wyborczej zgłosiła się jego żona, Swiatłana.