Białoruś. Marsz Pokoju i Niepodległości w Mińsku. W dniu urodzin Aleksandra Łukaszenki

To już kolejna, trzecia niedziela po wyborach, podczas której przez Mińsk i wiele innych miast maszerują dziesiątki tysięcy osób. Protestujący wyszli na ulice z biało-czerwono-białymi flagami i hasłami: "Wolności!" oraz "Niech żyje Białoruś!".

W centrum Mińska ok. godz. 14 miejscowego czasu ruszył Marsz Pokoju i Niepodległości. W centrum miasta zgromadzono duże siły OMON-u i milicyjnego sprzętu - informują niezależne białoruskie media. W ciągu pierwszych dwóch godzin protestu służby zatrzymały co najmniej 125 osób. Na opublikowanych w sieci nagraniach widać, jak milicja zgarnia losowo wybranych uczestników pokojowego protestu do więźniarek.