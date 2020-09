Białoruś. Koncert na PGE Narodowym. Mateusz Morawiecki: Chcemy być razem z Białorusinami w ich drodze

Na PGE Narodowym w sobotę wieczorem rozpoczął się koncert solidarności Polaków z Białorusinami. - Białorusini mają prawo żyć w swoim suwerennym państwie, my jesteśmy po to, żeby być razem z nimi w tej wyboistej drodze do wolności - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki tuż po rozpoczęciu koncertu.

Białoruś. Koncert na PGE Narodowym. Wśród gości premier Mateusz Morawiecki z żoną i córką (PAP, Fot: Radek Pietruszka)