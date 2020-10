Białoruś. Joe Biden proponuje zamrożenie kont osób wspierających reżim

Białoruś. Biden o popierających reżim. Zamrozić konta, na których trzymają środki

Proponowane przez Bidena sankcje mają uderzyć we wszystkich, którzy popierają reżim na Białorusi.

Białoruś. Biden chce, by Białorusini mieli demokrację

Kandydat na prezydenta USA, zamierza wraz ze Swiatłaną Cichanouską oraz narodem białoruskim wzywać do pokojowego przekazania władzy na Białorusi oraz do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i przeprowadzenia wolnych, sprawiedliwych wyborów. Jak podał w oświadczeniu, "by Białorusini w końcu mogli cieszyć się demokratycznymi prawami, dla których tak bardzo się poświęcili".