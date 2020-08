Białoruś. Jest reakcja polskiego MSZ na sytuację po wyborach prezydenckich

Białoruś. Polskie MSZ wzywa do poszanowania praw człowieka

W krótkim oświadczeniu polskie ministerstwo skrytykowało użycie siły wobec protestujących przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. W ocenie resortu są to działania nieakceptowalne i prowadzące do nawarstwiania się konfliktu. MSZ wzywa również białoruskie władze do poszanowania praw człowieka.