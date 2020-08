Białoruś. Jest pierwsza ofiara poniedziałkowych protestów

Pierwsze protesty na terenie całej Białorusi miały miejsce już w okolicach godziny 19. W Mińsku gromady ludzi z różnych dzielnic miasta próbowały dotrzeć do centrum. To jednak było szczelnie otoczone przez służby: milicję, oddziały OMON-u, a także specjalne oddziały MSW.

"Białoruskie siły specjalne szarpią naszych obywateli za włosy. Czy to jest normalne? Czy jesteśmy gotowi to znosić?" - pisze portal NEXTA. Na innym nagraniu z kolei widać jak protestujący rzucają w służby mundurowe koktajlami mołotowa.

- Myślę, że protestujący to osoby, które nie mają już wyboru. Pamiętam jak było na Majdanie. Tam strzelano do ludzi. Bałem się, że teraz będzie kolejna tura walenia do ludzi. Nie wiem, czy to jest potrzebne - tłumaczył.