Białoruś. Aleksander Łukaszenka ostrzegł Rosję. "Jeśli Białoruś upadnie, Rosja będzie następna"

Białoruś. Aleksander Łukaszenka ostrzegł Rosję

Łukaszenka w wywiadzie, którego fragmenty przytacza portal rt.com mówił także o tym, że wielu ludzi popierających protesty na Białorusi jest zbyt młodych, by pamiętać, jak wyglądała sytuacja w tym kraju ponad dwie dekady temu, gdy objął władzę. Zapytany o plany dotyczące emerytury powiedział, że teraz jego głównym zmartwieniem jest to, by "nie dopuścić, aby wszystko, co stworzyliśmy przez pokolenia, zostało zniszczone".