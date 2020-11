Białoruś. Aleksander Łukaszenka: nie będę prezydentem za nowej konstytucji

Polityk powiedział o tym w piątek podczas spotkania z personelem jednego ze szpitali w Mińsku. Podkreślił, że jest zwolennikiem zmian w konstytucji Białorusi, jednak zaznaczył, że niepokoi go jedna kwestia. Zapewnił, że nigdy nie dopuści do tego, by przyjmując nową ustawę zasadniczą, "ktoś spartaczył albo żeby potem ktoś sfałszował wybory odbywające się według nowej konstytucji".