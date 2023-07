Białe plaże i luksusowe kurorty. Popularnej wyspie grozi zapaść przez turystów

- Samui ma wiele uzdrowisk i willi z basenami. Są to duże korporacje, luksusowe hotele, 4 lub 5-gwiazdkowe kurorty, gdzie zużycie wody jest olbrzymie - mówi, wskazując, że cała słodka woda "pompowana" jest do ośrodków turystycznych, przez co nie wystarczy jej dla lokalnej społeczności.