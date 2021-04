Biała Podlaska. Nietypowe włamanie. Skradziono... pasztetową

W gminie Biała Podlaska doszło do włamania do jednego z domów. 38-latek poszedł do swoich znajomych, aby pożyczyć od nich pieniądze. Jednak ich nie zastał w domu. Postanowił się do nich włamać. Został przyłapany na gorącym uczynku. Mężczyzna zdążył ukraść pasztetową. Grozi mu 10 lat więzienia.

Pasztetowa Źródło: Wkimedia Commons