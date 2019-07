Bezwzględny wpis Romana Giertycha. Poszło o PiS

"Biedny PiS płacze, że został okłamany ws. Zdzisława Krasnodębskiego" - drwi na Twitterze Roman Giertych. Eurodeputowany PiS nie został wybrany na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Mecenas pyta, dlaczego.

Co na to Giertych? "Biedny PiS płacze, że został okłamany w spr. Krasnodębskiego. Powiedzcie pisowcy jak to możliwe, że ktoś śmiał was okłamać, skoro jak twierdzicie jesteście taką w Europie potęgą, z którą wszyscy się liczą? I jak to się stało, że RS i PDT nie okłamali mimo, 'że się nie liczyli?".