Bezwarunkowy dochód podstawowy. Kto otrzyma 1300 zł od państwa?

Bezwarunkowy dochód podstawowy to świadczenie socjalne, które przysługiwać ma wszystkim obywatelom bez względu na to, jak wysokie dochody osiągane są co miesiąc. Program ten ma być także odpowiedzią na mnożące się zasiłki socjalne oraz ograniczenie biurokratycznych wymogów. Zamiast wielu świadczeń, na przykład 500 plus czy zasiłku dla bezrobotnych, każdy obywatel otrzyma 1300 zł. Początkowo bezwarunkowy dochód podstawowy ma zostać zrealizowany w województwie warmińsko-mazurskim, a jeśli się powiedzie – także na terenie całego kraju.