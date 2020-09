Bezpieczny powrót po wakacjach. E-usługi do pracy, dla domu i w szkole

W tym roku powrót do powakacyjnej rzeczywistości może być podwójnie trudny. Nikt nie wie, jak "nowa normalność" będzie wyglądała w praktyce. Pamiętajmy, że cały czas warto być ostrożnym i unikać zatłoczonych miejsc. Jeśli macie coś do załatwienia w urzędzie, nie oznacza to, że musicie tam iść. Skorzystajcie z e-usług.

Powakacyjna rzeczywistość będzie daleka od stanu sprzed COVID-19. Ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów, konieczność utrzymania dystansu społecznego i szczególna ostrożność zalecana osobom starszym i chorym – to wszystko sprawia, że coraz bardziej doceniamy korzystanie z usług przez internet. Tym bardziej, że dzięki temu do minimum możemy ograniczyć wizyty w urzędach.

Korzystanie z dokumentów także może być dziś dużo łatwiejsze - wystarczy, że mamy pod ręką smartfon. Telefon może nas również ostrzec przed koronawirusem.

ProteGo Safe. Chroń siebie i innych

Przed powrotem do pracy warto pobrać i zainstalować w swoim telefonie aplikację ProteGO Safe, dzięki której – w razie potrzeby - dowiecie się, że mieliście kontakt z koronawirusem. To szansa na szybszą reakcję i pomoc. Aplikacja szanuje prywatność użytkowników, jest też w pełni bezpieczna dla ich danych. Dlatego nie dowiecie się, kto to zachorował. Wraz z powiadomieniem o możliwym ryzyku - otrzymacie konkretne wskazówki, co w takiej sytuacji zrobić - gdzie zadzwonić, jak się zachować.

Jeśli na swój telefon dostaniecie powiadomienie, nie oznacza to od razu konieczności poddania się obowiązkowej kwarantannie.

Aplikacja działa w oparciu o Bluetooth – dlatego po pobraniu jej na swój smartfon, koniecznie go włączcie.

– Głównym zadaniem aplikacji jest wysyłanie powiadomień o kontakcie z koronawirusem. Dostaniemy taką informację, jeśli w ciągu ostatnich 14 dni mieliśmy kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem. Jest jeden warunek – i ona i my musimy mieć zainstalowaną aplikacja ProteGO Safe. Dlatego tak ważne, aby korzystało z niej możliwie najwięcej osób – wyjaśnia minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Aplikacja jest bezpłatna i całkowicie bezpieczna. Wystarczy ją zainstalować, włączyć tzw. monitorowanie ryzyka, czyli Bluetooth, i w zasadzie można o niej zapomnieć. Aplikacja sama przypomni o sobie, gdy okaże się, że mieliśmy kontakt z wirusem. Co ważne otrzymanie powiadomienia nie oznacza, że będziemy objęci kwarantanną.

Korzystasz z telefonu z systemem Android – pobierz ProteGO Safe ze sklepu Google Play.

Korzystasz z telefonu z systemem iOS – pobierz ProteGO Safe ze sklepu App Store Zobacz, jak działa aplikacja ProteGO Safe

E-państwo – www.gov.pl

Wniosek o nowy dowód osobisty, sprawdzenie historii pojazdu, wysłanie pisma do urzędu, odpis aktu stanu cywilnego – i dziesiątki innych spraw można załatwić online, bez wychodzenia z domu. Wystarczy wizyta na portalu www.gov.pl.

To miejsce, gdzie zgromadzono wszystkie usługi państwowe, do których możemy mieć dostęp online. Wystarczy wyszukać to, co nas interesuje.

Wizyta na portalu spokojnie zastąpi wizytę w urzędach, które w wielu miastach wciąż pracują w trybie epidemicznym, ograniczając przyjęcia petentów.

By korzystać z e-usług, wystarczy w kilka chwil i za darmo założyć bezpłatny profil zaufany, który potwierdza naszą tożsamość. Warto go mieć, przyda się nie raz!

Zobacz, jak założyć profil zaufany

Potwierdzenie tożsamości – profil zaufany

Jeśli twoja sprawa wymaga obecności w jakimś urzędzie (ZUS, Urząd Skarbowy, Starostwo Powiatowe itp.), to prawdopodobnie tylko po to, żebyś coś podpisał lub coś osobiście odebrał z tego urzędu – również potwierdzając to podpisem. Twój fizyczny podpis nie jest tu jedynym rozwiązaniem – możesz posłużyć się wspomnianym już profilem zaufanym, rodzajem podpisu elektronicznego, który tylko ty możesz złożyć. Dzięki temu nie będziesz musiał chodzić do urzędu z każdym podaniem, wnioskiem czy innym dokumentem.

Profil zaufany można założyć osobiście, podczas wizyty w urzędzie, albo – co szczególnie istotne właśnie teraz – online. Najlepiej zrobić to za pomocą swojego banku – większość z nich ma już taką funkcjonalność.

Aktywacji profilu zaufanego dokonuje się z wykorzystaniem danych do logowania do internetowego serwisu transakcyjnego banku.

Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym potwierdza się później w ten sam sposób – logując się do banku.

Urząd nie wymaga od nas przy tym dokonywania żadnych przelewów, wpłat. Wystarczy samo logowanie, które pozwala na naszą identyfikację.

Profil zaufany można też założyć podczas videorozmowy z urzędnikiem.

Dowiedz się więcej na stronie gov.pl.

Wszystkie dokumenty w smartfonie – mObywatel

Zamiast dowodu osobistego, rejestracyjnego czy legitymacji szkolnej lub studenckiej w portfelu – aplikacja na smartfonie? mObywatel do bezpłatna mobilna aplikacja zawierająca obecnie aż sześć różnych usług, a w przygotowaniu są kolejne. Za całość odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji, a więc jest to oficjalne i bezpieczne rozwiązanie.

- mTożsamość – to odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego. Służy do potwierdzenia tożsamości wszędzie tam, gdzie nie jest potrzebny tradycyjny dowód osobisty, np. na poczcie, hotelach, siłowniach czy w pociągach.

- mLegitymacja – w wersji szkolnej i studenckiej. Potwierdza przynależność do danej szkoły i potwierdza wszystkie zniżki. By z niej skorzystać, szkoła powinna podpisać porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Dzięki temu rozwiązaniu papierową legitymację można schować do szuflady – na pamiątkę.

- mPojazd – zawiera dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym, polisie OC i karcie pojazdu. W mPojazd nie ma informacji o samochodach w leasingu.

- eRecepta – przepisane nam przez lekarza recepty w smartfonie.

- Polak za granicą – wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kraju, do którego wyjeżdżamy – nie tylko unijnego. W zakładce tej można znaleźć również aktualne wiadomości związane z epidemią COVID-19 w danym kraju.

Linki do pobrania aplikacji mObywatel znajdziesz na tej stronie: https://www.gov.pl/web/mobywatel/pobierz-aplikacje1.

Aktywacja mObywatela i korzystanie z tego rozwiązania jest bezpłatne.

Jeszcze w tym roku, na liście usług znajdzie się mPrawo Jazdy, czyli elektroniczny dokument uprawniający nas do kierowania pojazdami, połączony z informacją o aktualnej liczbie naszych punktów karnych.

e-Państwo coraz większe

Lista e-usług i aplikacji oferowanych przez państwo rośnie w niespotykanym tempie. Aktualna oferta jest dostępna na portalu GOV.pl.