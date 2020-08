Bezpieczny powrót do szkoły. Aplikacja ProteGo Safe. Czym jest?

Powrót do szkoły. Czym jest ProteGo Safe?

Minister edukacji Dariusz Piontkowski razem z Głównym Inspektoren Sanitarnym Jarosławem Pinkasem skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcają do korzystania z aplikacji ProteGo Safe. Wielu rodziców jednak nie wie, czym jest aplikacja ProteGo Safe? Rozwiązanie to ma na celuzapewnienie bezpiecznego powrotu najmłodszych do szkół.