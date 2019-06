Bezlitosna ocena sytuacji Mateusza Morawieckiego. "Brylowanie na kinderbalach"

Rola premiera w PiS słabnie - uważa Adam Hofman, były polityk rządzącej partii. Jego zdaniem maleją szanse Mateusza Morawieckiego na zastąpienie Jarosława Kaczyńskiego w fotelu lidera środowiska Zjednoczonej Prawicy.

- Prezes Kaczyński jeszcze przez 30 lat będzie prezesem, a potem pomyśli - żartował w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Hofman , odnosząc się do przypadających we wtorek 70. urodzin szefa PiS.

- Na złość swoim krytykom, którzy mówią: " Jarosław Kaczyński się kończy, już ma swój wiek"'. To na złość im jeszcze 30 lat, a potem zobaczymy - mówił były rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości.

Pytany o to, czy schedę po prezesie mógłby objąć ktoś z trójki: Beata Szydło , Joachim Brudziński i Mateusz Morawiecki , stwierdził, że dodałby jeszcze Zbigniewa Ziobrę . Zdaniem Hofmana minister sprawiedliwości "ma najwięcej zasobów".

- To nie jest tak, że pozostało mu brylowanie na kinderbalach, ale już niewiele więcej. Przy rekonstrukcji jego wpływ na to, co się działo, był niewielki - zauważył były polityk PiS.