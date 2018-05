Bezdomni z Polski problemem Berlina. Władze rozkładają ręce

Burmistrz berlińskiej dzielnicy Śródmieście chce zaprowadzić porządek w Tiergarten - największym parku niemieckiej stolicy. Nie wiadomo jednak, jak rozwiązać problem bezdomnych z Polski.

Co zrobić z Polakami?

Jak podkreślił, nierozwiązanym problemem jest postępowanie wobec obywateli krajów Unii Europejskiej, którzy koczują na dziko w Berlinie, nie mają mieszkania i posiadają tylko w bardzo ograniczonym stopniu prawo do pomocy socjalnej.

- To problem, ponieważ ok. 90 proc. osób z tych obozowisk pochodzi z Polski - zaznaczył burmistrz. Dassel zapowiadał w zeszłym roku, że będzie odsyłał bezdomnych do krajów ich pochodzenia, jednak ta propozycja spotkała się z powszechnym sprzeciwem.