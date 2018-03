Bez zmowy między Rosją a sztabem Trumpa. To koniec śledztwa ws. wyborów

Izba Reprezentantów nie będzie już badać ingerencji Rosji w wyborach prezydenckich z 2016 roku. "Przedstawiciele komisji nie dopatrzyli się zmowy między sztabem Donalda Trumpa i Kremlem" - stwierdził Mike Conaway, jeden z członków komisji.



Reprezentant republikańskiej większości w komisji podkreślił że członkowie zgodzili się, co do tego, że "Rosja dążyła do wywarcia wpływu na przebieg i rezultaty wyborów poprzez szerzenie propagandy i rozprzestrzenianie tzw. fake news w mediach społecznych".

Conway zabrał głos w telewizji Fox News w sprawie zarzutów, że Biały Dom naciska na Republikanów, aby zakończyć śledztwo przed wyborami do Kongresu. Przypomnijmy, że odbędą się one w listopadzie tego roku.

- Zaletą tego dochodzenia jest to, że można je przeciągać bez końca, jeśli zależałoby komuś na uniknięciu dojścia do jakichkolwiek konkluzji i kuć to żelazo, póki gorące, aż do samych wyborów - powiedział w rozmowie agencją Reuters. Mike Conaway liczył na to, że uda się wspólnie poprowadzić śledztwo i przygotować raport końcowy. - Tak się jednak nie stało - dodał.