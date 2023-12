Bez tej potrawy Polacy nie wyobrażają sobie świąt. Karp dopiero na drugim miejscu

- U mnie na wigilii ważny jest barszcz. Ale nie chodzi o to, żeby to była po prostu ta zupa. Istotniejsze jest to, kto ją przygotowuje. Cała zabawa z wigilijnymi potrawami, jeśli chodzi o moje święta, polega na tym, że każdy przynosi potrawy, do których został wyznaczony lub sam się wyznaczył przez lata przygotowując je perfekcyjnie - wyjaśnia Okrasa.