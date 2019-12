Betlejemskie Światło Pokoju w Polsce. Odebrało je 4 tys. harcerzy

Skauci ze Słowacji przekazali Betlejemskie Światło Pokoju polskim harcerzom. W uroczystości zorganizowanej w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach udział wzięły tysiące młodych ludzi.

Duchowny ocenił, że "dobro, pokój i miłość" są przekazywane właśnie w tej sposób. - Dzielone z innymi, pomnażają się, sprawiają, że nasze życie staje się piękniejsze, że rodzi się nadzieja. Dlatego warto przywiązywać wagę do małych czynów dobra – przekonywał Maskus cytowany przez polsatnews.pl.

Betlejemskie Światło Pokoju tradycyjnie zostało odpalone w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Jak co roku, zagraniczni skauci przekazali je także harcerzom w Polsce. Ci zabiorą je do swoich regionów, by dzielić się nim z lokalnymi społecznościami.