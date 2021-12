Bestialski mord po 25 latach. Brzytwa z kolejnym wyrokiem

- W jego wieku to nawet 25 lat byłoby dożywociem. Nie było mi trudno uwierzyć w jego winę. Za długo siedział w kryminale, by odnaleźć się w uczciwym życiu na wolności - mówi w rozmowie z "Faktem" emerytowany policjant Janusz Bartkiewicz. To on przed laty śledził Brzytwę i doprowadził do jego skazania.