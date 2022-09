Bestialski atak Rosjan. Ostrzelali zakazanymi pociskami wyzwoloną wioskę Ozerne

Te malownicze ogniki to nie są race ani robaczki świętojańskie. To śmiercionośna, przerażająca broń - pociski zapalające 9М22S. Wykorzystuje się je na froncie, by podpalić możliwie jak największą powierzchnię infrastruktury. W przypadku celów wojskowych ma to ogromny sens, bo termit może przepalać się nawet przez dach, może więc dotrzeć do ukrytego składu amunicji i spowodować jej eksplozję.