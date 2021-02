Bestialska zbrodnia w Łodzi. Ziobro reaguje na wyrok

Podczas śledztwa mężczyzna stwierdził, że denerwował go "płacz i marudzenie" czterolatki. W dniu jej śmierci bił dziewczynkę przez kilka godzin. Opowiedział, że rzucał dzieckiem o drewniane oparcie wersalki, co doprowadziło do śmierci Oliwki.