Beskid Żywiecki: Interwencja GOPR. Turyści nie zawrócili mimo ostrzeżeń ratowników

Beskid Żywiecki – Para 50-latków uratowana przez GOPR. Turyści byli wyziębieni oraz przemęczeni. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Beskid Żywiecki – GOPR ponownie w akcji

W ostatnich dniach Beskid Żywiecki , oraz wszystkie pozostałe rejony górskie są wyjątkowo nieprzychylne turystom. Obfite opady śniegu, a także silny wiatr doprowadziły do powstania zasp. Wędrujący niejednokrotnie natrafiają również na zamiecie śnieżne. Właśnie ze względu na trudne warunki na wszystkich trasach ratownicy GOPR stanowczo odradzają wszelkich wędrówek.

W środę ratownicy GOPR musieli interweniować na czerwonej trasie w Beskidzie Żywieckim. Para turystów, w wieku ok. 50 lat wybrała się w wędrówkę z Jordanowa do schroniska PTTK na Hali Krupowej w rejonie szczytu Naroże (1064 m) w Paśmie Policy. Już w trakcie wędrówki turyści kontaktowali się z GOPR, aby spytać o warunki w dalszej części trasy. Wówczas mieli usłyszeć od dyżurnego polecenie zawrócenia i powrotu do Jordanowa. Para nie posłuchała i kilka godzin później prosiła o pomoc w opuszczeniu szlaku.