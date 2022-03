Berlin spodziewa się największej fali uchodźców od czasów II wojny światowej

Berlin. Największej fali uchodźców od czasów II wojny światowej

Cytowana przez dziennik "Berliner Zeitung" burmistrz Berlina Franziska Giffey powiedziała, że "jak dotąd możemy powiedzieć, że każdy, kto przybył tutaj i potrzebował łóżka, otrzymał je. Było to możliwe także dzięki ogromnej gotowości berlińczyków do pomocy, którzy przyjęli ludzi do swoich domów".