Berlin: gwałcili ją w pięciu. Mąż musiał patrzeć. "Bild" ujawnia nowe szczegóły

Te szokujące sceny, jak donosi "Bild", rozegrały się jeszcze w czerwcu. Ella i Olaf T., małżeństwo 27-letnich Gruzinów, którzy przeprowadzili się do Berlina w listopadzie ubiegłego roku, wybrali się na randkę. Korzystali, że mogą być sami, bez dzieci. Młodzi i zakochani zawędrowali do parku Görlitzer. Zapewne, jak wskazuje niemiecki dziennik, para nie wiedziała, że miejsce to okryte jest złą sławą. W ustronnym miejscu zaczęli wymieniać czułości. Nagle parę otoczyło pięciu mężczyzn.