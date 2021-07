Wsiedli do samolotu z potwierdzonym COVID-19. Bilety kupili im rodzice

Kontrowersyjne zasady

Belgowie powracający z czerwonej strefy muszą jedynie przedstawić swój Formularz Lokalizacji Pasażera (PLF). Odbywa się to jednak już po przylocie, ponieważ osoby bez certyfikatu COVID-19 i tak muszą zostać przebadane po powrocie do Belgii i pozostać w kwarantannie aż do czasu otrzymania negatywnego wynik testu. Dlatego linie lotnicze nie proszą wcześniej o negatywny wynik testu PCR od Belgów, którzy chcą wrócić do swojego kraju.