Belgia. Wraca sprawa 10-letniego Ibrahima. Jest wyrok sądu

O sprawie informuje Polsat News. O Ibrahimie zrobiło się głośno 17 lutego 2020 roku, gdy polscy policjanci wszczęli procedurę Child Alert , po tym jak jego matka zaginięcie 10-latka. Według niej, dziecko porwał ojciec. Ostatecznie poszukiwania odwołano po informacji od belgijskich służb, które zapewniły, że 10-latkowi nic nie zagraża. Zgodnie z prawem trafił on pod opiekę ojca.

W poniedziałek sąd w Antwerpii orzekł, że Ibrahim ma pozostać w Belgii, a jego matka nielegalnie wywiozła go do Polski . Miała być świadoma tego, że nie może "sama, bez konsultacji i pozwolenia ojca zmieniać adresu zamieszkania dziecka na polski".

Mimo to sąd podtrzymał jej prawo do opieki nad dzieckiem. Zastosowano opiekę naprzemienną. Do wymiany ma następować w każdy poniedziałek po szkole, albo w poniedziałek o 9, gdy nie ma zajęć szkolnych. Dziecko może również spędzać wakacje z matką, ale na wyjazdy nie mogą odbywać się bez zgody ojca.