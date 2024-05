Będziemy uczyć się na nowo. RJP planuje ortograficzną rewolucję

Uchwała Rady Języka Polskiego datowana jest na 10 maja tego roku, jednak nowe zasady ortograficzne zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Wszystko po to, żebyśmy zdążyli się do nich przyzwyczaić. Taki termin jest istotny nie tylko ze względu na zwykłych użytkowników języka, ale też przez wzgląd na instytucje państwowe, twórców słowników i podręczników, czy nauczycieli, którzy muszą przygotować się do wprowadzenia nowych zasad.