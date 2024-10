Będzie zmiana w rządzie. Odwołanie jest przesądzone

I tak żyjesz. Rok i kolejny. W międzyczasie pojawia się jeszcze jedna rozprawa - rozwodowa. I idziesz dalej, tym razem sama. I dziś, po kolejnych 2 rozprawach możesz odetchnąć. To już koniec. I co czujesz? Chyba już nic. Bo jak się cieszyć? To niestety nie wstęp do książki, ale kilka ostatnich lat mojego życia. Bo pisowska prokuratura szukała winnych nie tam, gdzie byli, bo pisowskie media wdzierały się do mojego domu, by nagrać fragment do TVP. Bo tak właśnie niszczono czyjeś życie. Tym razem moje, ale przecież byłam jedną z wielu.