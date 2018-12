Będzie ślisko! Opady deszczu ze śniegiem i porywisty wiatr

Intensywne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu zdominują wtorek. Kierowcy i piesi już od rana muszą uważać na drogi i chodniki, które będą wyjątkowo śliskie. IMiGW wydał ostrzeżenia dla pięciu województw przed oblodzeniem i obfitymi opadami śniegu.

Uwaga na porywisty wiatr

Szczególnie uważać powinni mieszkańcy zachodniej, centralnej i południowej Polski. Od Lubuskiego, Wielkopolski, Łódzkiego i Świętokrzyskiego po Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Śląsk i Małopolskę należy się spodziewać intensywnych opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. Średnio spadnie od 2 do 6 cm, a w Sudetach, Beskidach i w Tatrach do 8 - 10 cm śniegu. Dodatkowo mieszkańcy tych rejonów muszą się liczyć z porywistym wiatrem, do 30 - 50 km/godz. Będzie powodował lokalne zawieje, a w górach także zamiecie śnieżne.

Mroźnie tylko na południu

W ciągu dnia termometry wskażą od (+1) - (+2) st. C na północnym wschodzie i wschodzie Polski do (+4) - (+5) st. C na północnym zachodzie i zachodzie kraju. Niewielki mróz będzie tylko na Podhalu i Żywiecczyźnie, tutaj od (-4) do (-1) st. C.