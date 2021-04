Będzie nowe koło poselskie? Jest zapowiedź

Najnowsze plany byłego posła PiS

Kto wejdzie do nowego koła?

- Mowa o kilku osobach. Dziś jest za wcześnie, by mówić o wejściu mojej osoby czy większej grupy osób do Porozumienia, ale wykluczyć tego nie można. Jeżeli będzie utworzone to koło, to sądzę, że być może za kilka miesięcy może być klubem. Najpierw musimy zadać sobie pytanie, czy cała Zjednoczona Prawica do najbliższych wyborów pójdzie w całości, czy nie. Jeżeli będzie odpowiedź na to pytanie, to będzie również moja decyzja - powiedział.