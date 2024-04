Będzie nowa posłanka. Niespodziewany efekt wyborów samorządowych

Do podobnej zamiany doszło 10 lat temu

Zamiana miejsc będzie możliwa, bo Katarzyna Stachowicz startowała w ubiegłym roku w wyborach parlamentarnych z listy KO i uzyskała czwarty (ponad 10 tys. głosów) wynik na liście, której liderem był Wojciech Saługa. W sumie z tego okręgu Koalicja wprowadziła do Sejmu trzy osoby. Kiedy Saługa "zwolni" swój mandat, to Stachowicz jest kolejną na liście do jego objęcia.