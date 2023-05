Będzie nota dyplomatyczna po rosyjskiej prowokacji? Stanowisko rządu

"Będziemy się spotykać z takimi prowokacjami"

O to zdarzenie rzecznik rządu Piotr Müller został zapytany w poniedziałek w TVP Info. - Niestety będziemy się spotykać z takimi prowokacjami, przypomnijmy to jest misja polskiej Straży Granicznej w ramach agencji unijnej Frontex, czyli ochrony i monitorowania granic zewnętrznych UE, w tym wypadku na terenie Rumunii. To zachowanie ze strony rosyjskiego wojska należy odebrać w kategorii prowokacji. Rosja niestety szuka takich pól, gdzie może doprowadzić do jakiegoś wypadku, zdarzenia, które miałoby zły wymiar, a jednocześnie zdarzenia, wobec którego mogliby umyć ręce, stwierdzić, że to nie ich wina, bo samolot przeleciał obok - mówił Müller.