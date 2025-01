Będzie jacht, a co z koleją? Skarga z Polski do von den Leyen

Jego marszałek Piotr Całbecki próbował przekonać opinię publiczną, że na tym pomyśle skorzystają biedni i niepełnosprawni . Nie do końca mu się to udało, ale przekonał na pewno większość radnych.

"Składamy skargę oraz wniosek, aby Komisja Europejska przeanalizowała szczegółowo plany województwa kujawsko-pomorskiego co do wydatkowania funduszy unijnych i wnioskujemy, aby środki przeznaczone na budowę nowych dróg, w tym obwodnic, przeznaczyć na inwestycje w przywrócenie do ruchu nieczynnych linii kolejowych" - napisał Wąsowicz w skardze, którą skierował bezpośrednio do Ursuli von den Leyen, szefowej KE.